Россиянин пытался вывезти в Турцию редкие чертежи коллекционных скрипок

В Москве задержали россиянина, который пытался вывезти в Стамбул чертежи коллекционных скрипок XIX-XX веков. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

На зеленом коридоре в ходе выборочного контроля пассажиров у мужчины нашли шесть печатных изданий, а также 16 чертежей музыкальных инструментов – копии форм и размеров скрипок именитых мастеров Николо Амати, Джузеппе Гварднери, Антонио Страдивари.

Кроме того, у гражданина обнаружили бумажный перфорированный ролик (перфолента) для механического пианино или пианолы с записью музыки Камиля Сен-Санса «Гавот» от 13 декабря 1905 года.

Мужчина не смог предоставить каких-либо разрешительных документов на перевозку товаров, представляющих культурную ценность.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение культурных ценностей). Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до 1 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

