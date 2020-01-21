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Вторник, 21 января 2020, 12:01 мск

Новости Донбасс

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В Донецке расстреляли замкомандира спецназа ДНР (ФОТО)

В Донецке застрелен заместитель командира полка спецназа МВД Донецкой народной республики Алексей Кривуля, известный по позывному «Грин».

Убийство высокопоставленного представителя МВД ДНР было совершено в ночь на вторник, 21 января. Киллер трижды выстрелил в спину силовика около лифта в подъезде собственного дома, уточнил источник «Интерфакса».

Алексей «Грин», фото: dnr24.su

Глава пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов потвердил гибель ополченца. «Грин» ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов», – написал он в своем твиттере. Он назвал погибшего «настоящим русским офицером» и «боевым командиром». Между тем в комментариях некоторые пользователи адресуют властям ДНР вопрос об усилении «внутреннего контроля» в республике с тем, чтобы «этих терактов больше не было».

Донецк, служба информации РИА «Новый День»

Донецк. Другие новости 29.12.19

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