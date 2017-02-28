В России хотят вернуть страховку от безработицы

Публикации за 28.02.17

Министерство труда РФ рассматривает возвращение к страховой модели финансирования пособий по безработице, которая применятся в большинстве западных стран. Сейчас выплаты безработным осуществляются за счет федерального бюджета. По подсчетам министерства, работодателям отчисления на страховку безработных граждан обойдутся в 1% от зарплатного фонда.

Страховая система для финансирования пособий по безработице применялась в России до 2001 года. Внебюджетный Фонд занятости наполнялся посредством сбора взносов в размере 1,5-2% от фонда оплаты труда. Такая модель позволяла людям, лишившимся заработка, получать компенсацию в то время, пока они ищут новую работу. Впрочем, в этом случае вчерашние студенты или те, кто долго не работал, не получают страховые пособия, пишет РБК.

В последние годы поддержка безработных в России входит в расходные обязательства бюджета. Так в прошлом году на выплату пособий по безработице было выделено 41 млрд рублей федеральных денег, в 2017 году запланировано 43 млрд рублей. Средства предоставляются в виде субвенций бюджетам регионов. При этом значительную часть получателей пособий составляют граждане, впервые ищущие работу или долгое время не работавшие.

По словам министра труда Максима Топилина, теоретически вопрос перехода к страховой системе прост и понятен. Профсоюзы поддерживают возращение к этой модели финансирование Фонда занятости. Что касается практики, то работодателям нужно будет перечислять около 1% страховых взносов с зарплат, что составит порядка 200 млрд рублей в год. В сравнении с финансированием из бюджета это говорит о том, что выплаты оставшимся без работы гражданам будут гораздо выше, чем сейчас, подчеркнул министр.

Однако переход к страховой модели защиты от безработицы может произойти не сразу, на это потребуется не менее пяти лет, считает Топилин. Главная проблема состоит в том, чтобы обеспечить замещение федеральных денег, которые сейчас идут на пособия, страховыми деньгами.

Тем временем, Минтруд работает над тем, чтобы сократить число тех, кто получает пособия. Законопроект, предусматривающий, чтобы средства направлялись в первую очередь тем, кто потерял недавно работу и находится в ее поисках, проходит согласование с Минфином и Минюстом. Ведомства рассматривают возможность повышения выплат за счет сокращения минимальных пособий тем, кто вообще никогда не работал.

Москва, Зоя Осколкова

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