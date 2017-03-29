«Газпром» предпочел умолчать о долгах северо-кавказских республик / Год назад на СКФО приходилось более 81,4% от задолженности в РФ

Публикации за 29.03.17

Регионы, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), на протяжении многих лет традиционно являются лидерами антирейтинга должников по оплате за поставленный газ. Однако в регулярном пресс-релизе «Газпрома» о положении дел с долгами потребителей больше не упоминаются республики Кавказа, отмечает «Интерфакс».

Между тем, по последним данным, к марту 2016 года, население СКФО было главным должником «Газпрома». «Более 80% задолженности населения страны формируется потребителями СКФО – 48,6 млрд рублей или 81,4% от суммарной задолженности населения РФ», – говорилось в пресс-релизе производителя газа.

Вместо конкретных данных новый релиз лишь содержит пояснение, что «актуальной проблемой остается высокий уровень просроченной задолженности российских потребителей перед «Газпромом» за поставленный газ». «В 2016 году она выросла примерно на 6% и на 1 января 2017 года составила 161 млрд рублей. Более 83% задолженности сформировано теплоснабжающими организациями, населением и предприятиями электроэнергетики», – уточняется в сообщении.

В декабре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев констатировал, что долги Северного Кавказа за поставленный газ продолжают увеличиваться и превысили 70 млрд рублей, а ситуация в топливно-энергетическом комплексе региона «остается сложной».

Напомним, в феврале 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на энергетические компании, работающие в регионе. Он заявил, что оборудование и сети находятся в удручающем состоянии и не обновляются, что приводит к перебоям в подаче газа и электричества. Кадыров также подчеркнул, что по его мнению, именно из-за этого население не платит за коммунальные услуги. Он заявил, что у компаний «будут большие проблемы», если граждане обратятся в суд в связи с низким качеством оказываемых им услуг.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.03.17

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