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Экономика

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Публикации за 04.05.17

Лизинг важнейших медизделий освободят от НДС

Лизинг важнейших медизделий освободят от НДС

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий освободить от налогообложения услуг по финансовой аренде важнейших и жизненно необходимых медизделий. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Законопроект предлагает освободить от обложения НДС операции по реализации услуг по передаче важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа. При этом операции по передаче таких медицинских изделий по договорам финансовой аренды (лизинга) с последующим выкупом облагаются НДС в общеустановленном порядке. Перечень таких медизделий утвержден постановлением правительства от 30 сентября 2015 года №1042.

Отметим, что подготовленный Минфином документ предполагает внесение изменений в статью 149 Налогового кодекса. Поправки нацелены на облегчение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.05.17

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