Инвесторы уходят с российского рынка, отток капитала ставит рекорды

Иностранные инвесторы четвертый месяц подряд сокращают вложения в российские активы, за это время отток капитала составил более 1,6 млрд долларов, что является рекордным показателем за три с половиной года. По словам экспертов, бизнесменов пугают санкции, корпоративные конфликты и падение нефтяных цен.

Непрерывный отток капитала продолжается с конца февраля, инвесторы сокращают вложения в фонды, ориентированные на российский фондовый рынок, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По этим показателям только Китай потерял больше (4 млрд долларов), однако китайский рынок существенно объемнее российского. В то же время Индия и Бразилия нарастили инвестиции в размере 2,6 млрд и 1 млрд долларов соответственно.

Одной из причин ухода инвесторов с российского рынка, по мнению аналитиков, является угроза новых санкций со стороны США. Надежды на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, которые появились с приходом Дональда Трампа, не оправдались. Секторальные санкции были продлены. Кроме того, палата представителей американского Конгресса рассматривает новый законопроект, который не только введет новые ограничительные меры, но и осложнит их ослабление Белому дому.

Привлекательность рублевых активов снижает и обострение корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система». Впрочем, пока эта ситуация ограниченно влияет на рынок, в частности, сказывается на котировках бумаг.

Пессимистичности добавляет и нефтяной рынок. Инвесторов пугает неспособность ОПЕК повлиять на стоимость нефти. Соглашения крупнейших стран добытчиков показывают свою неэффективность. Цены на топливо падают из-за сообщений о росте добычи в США, а также из-за отсутствия прогресса в снижении запасов нефти в странах ОЭСР. Все это не способствует притоку инвестиций в российские акции.

Более того, аналитики не исключают, что в дальнейшем отток капитала продолжится. Санкционное давление на Россию растет, а значит, интереса к российским бумагам со стороны нерезидентов можно не ждать.

Москва, Зоя Осколкова

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