Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:50 мск

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Экономика

На исполнение указов Путина по зарплатам медиков не хватает 266 млрд рублей

На исполнение указов Путина по зарплатам медиков не хватает 266 млрд рублей

Исполнение указов президента, касающихся заработных плат врачей и медперсонала, оказалось под угрозой. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) сможет обеспечивать рост выплат только в 2018 году, чтобы зарплаты медиков росли в следующие два года, чиновникам нужно изыскать еще 266 млрд рублей. Однако у Минздрава пока нет окончательного решения по восполнению недостатка финансирования.

Согласно указу президента Владимира Путина от 2012 года в 2017 году зарплата врачей должна составить 180% от среднего заработка по региону, среднего и младшего медперсонала – 90 и 80% соответственно, в 2018 году – 200, 100 и 100%. Из пояснительной записки к проекту бюджета ФОМС на 2018-2020 гг., подготовленному в Минздраве, следует, что средств фонда хватит только на 2018 год, «Ведомости». Начиная с 2019 года ФОМС ожидает дефицита в размере 265,9 млрд рублей. Чтобы покрыть разницу, фонду потребуются вливания из федерального бюджета.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что правительство рассматривает вопрос об увеличении финансирования здравоохранения. В то же время, собеседники издания утверждают, что в бюджете на 2018-2020 гг. пожелания Минздрава не учтены.

Исполнение указов президента должно было финансироваться из трех источников: федерального и региональных бюджетов, а также внутренних резервов – за счет оптимизации штата и имущества. В 2013-2015 гг. работников стало меньше не на треть, а на 5-7%, имущество тоже сократилось незначительно, таким образом, план оказался не выполнен. В 2016 году средние зарплаты россиян выросли настолько, что майские указы оказались недовыполнены на 1-2%. В целом в этом году здравоохранение было самым отстающим в выполнении президентских поручений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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