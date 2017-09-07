На исполнение указов Путина по зарплатам медиков не хватает 266 млрд рублей

Исполнение указов президента, касающихся заработных плат врачей и медперсонала, оказалось под угрозой. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) сможет обеспечивать рост выплат только в 2018 году, чтобы зарплаты медиков росли в следующие два года, чиновникам нужно изыскать еще 266 млрд рублей. Однако у Минздрава пока нет окончательного решения по восполнению недостатка финансирования.

Согласно указу президента Владимира Путина от 2012 года в 2017 году зарплата врачей должна составить 180% от среднего заработка по региону, среднего и младшего медперсонала – 90 и 80% соответственно, в 2018 году – 200, 100 и 100%. Из пояснительной записки к проекту бюджета ФОМС на 2018-2020 гг., подготовленному в Минздраве, следует, что средств фонда хватит только на 2018 год, пишут «Ведомости». Начиная с 2019 года ФОМС ожидает дефицита в размере 265,9 млрд рублей. Чтобы покрыть разницу, фонду потребуются вливания из федерального бюджета.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что правительство рассматривает вопрос об увеличении финансирования здравоохранения. В то же время, собеседники издания утверждают, что в бюджете на 2018-2020 гг. пожелания Минздрава не учтены.

Исполнение указов президента должно было финансироваться из трех источников: федерального и региональных бюджетов, а также внутренних резервов – за счет оптимизации штата и имущества. В 2013-2015 гг. работников стало меньше не на треть, а на 5-7%, имущество тоже сократилось незначительно, таким образом, план оказался не выполнен. В 2016 году средние зарплаты россиян выросли настолько, что майские указы оказались недовыполнены на 1-2%. В целом в этом году здравоохранение было самым отстающим в выполнении президентских поручений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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