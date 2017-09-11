Сечин дал прогноз по цене на нефть в 2018 году

Средняя цена на нефть в 2018 году составит 40-43 доллара за баррель. Определяющим фактором цены станет влияние финансовых инструментов в США. Такое мнение высказал главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин.

«При предварительном анализе, я думаю, в следующем году мы будем иметь цены в среднем по году в пределах 40-43 долларов (за баррель – прим. ред.)», – рассказал Сечин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Одним из самых существенных факторов, наряду с производством сланцевой нефти, является большое влияние финансовых инструментов в США на цены. Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то увидите, что в США как раз истинная цена и есть порядка 40 долларов (за баррель – прим. ред.)», – добавил Сечин.

Как писал «Новый День», в минувшую пятницу появилось подтверждение информации о продаже доли крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» китайской China Energy Company Limited (CEFC). Консорциум Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) подписали соответствующее соглашение, которое предполагает продажу 14,16% акций «Роснефти» в пользу CEFC.

Как говорится в сообщении Glencore, договоренность предполагает премию в 16% к средней цене за 30 дней. После завершения сделки Glencore останется акционером «Роснефти» с долей 0,5%, а катарский фонд QIA – с долей 4,7%. Игорь Сечин рассказал, что китайская компания выкупает ту часть пакета QIA и Glencore в российской нефтяной компании, под которую консорциум брал кредит.

«Для нас это серьезное событие, которое в целом формирует в окончательном виде акционерную структуру компании. Мы рады, что это стала именно китайская корпорация. Мы надеемся на то, что этот партнер даст возможность получения синергии от сотрудничества», – сказал также Сечин.

Крупнейшими акционерами «Роснефти» являются государственное АО «Роснефтегаз» (50%+1 акция), британская BP (19,75%) и QHG Shares Pte. Ltd., представляющая интересы суверенного инвестфонда Катара и швейцарского трейдера Glencore (19,5%).

Москва, Иван Гридин

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