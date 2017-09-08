Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:41 мск

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«Роснефть» станет на 14,6% китайской

«Роснефть» станет на 14,6% китайской

Информация о продаже доли крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» китайской China Energy Company Limited (CEFC) нашла подтверждение. Консорциум Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) подписали соответствующее соглашение, которое предполагает продажу 14,16% акций «Роснефти» в пользу CEFC.

Как говорится в сообщении Glencore, договоренность предполагает премию в 16% к средней цене за 30 дней. После завершения сделки Glencore останется акционером «Роснефти» с долей 0,5%, а катарский фонд QIA – с долей 4,7%, передает «Интерфакс».

Как сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава «Роснефти» Игорь Сечин, китайская компания выкупает ту часть пакета QIA и Glencore в в российской нефтяной компании, под которую консорциум брал кредит.

«Для нас это серьезное событие, которое в целом формирует в окончательном виде акционерную структуру компании. Мы рады, что это стала именно китайская корпорация. Мы надеемся на то, что этот партнер даст возможность получения синергии от сотрудничества», – сказал также Сечин, слова которого цитирует РБК.

Ранее на этой неделе «Роснефть» и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и долгосрочный контракт на поставку нефти. По словам Сечина, договоренность заключена на пятилетний срок и предполагает развитие партнерства по проектам в Восточной Сибири.

Документ также предусматривает взаимодействие компаний в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами.

В июле «Роснефть» и CEFC уже подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие сторон в таких областях, как разведка и добыча, нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами, розничные продажи и финансовые услуги. Тогда стороны договорились рассмотреть возможность создания на территории РФ вертикально интегрированного совместного предприятия для реализации проектов в нефтегазовой отрасли, а также совместного инвестиционного фонда.

Крупнейшими акционерами «Роснефти» являются государственное АО «Роснефтегаз» (50%+1 акция), британская BP (19,75%) и QHG Shares Pte. Ltd., представляющая интересы суверенного инвестфонда Катара и швейцарского трейдера Glencore (19,5%).

Москва, Анастасия Смирнова

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