СМИ: Главе Россельхозбанка готовят теплое кресло в РЖД

Сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий, возглавляющий Россельхозбанк (РСХБ), может войти в совет директоров ОАО РЖД. Для этих целей совет будет расширен до 15 человек. Ситуация в РСХБ тяжелая, а потому в отрасли давно обсуждают уход Патрушева с поста, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Минэконоразвития предложило исключить из совета директоров ОАО РЖД Станислава Воскресенского, назначенного врио губернатора Ивановской области. На его кресло планировалось посадить замминистра Михаила Расстригина, а также добавить еще два места для руководителя управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности «ВТБ Капитала» Елены Сахновой и экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского.

В правительстве кандидатуры Расстригина и Толоконского поддержали, а на оставшееся место предложили назначить Дмитрия Патрушева. По словам источников, глава РСХБ может уйти со своего поста из-за сложившейся в банке ситуации, которую собеседники издания охарактеризовали, как «довольно тяжелую».

Патрушеву прочат и место в совете директоров РСХБ, который возглавляет Аркадий Дворкович. По всей видимости, Дворкович стремится «обеспечить господину Патрушеву место хотя бы в одном совете». При этом собеседники указывают на то, что расширение совета директоров ОАО РЖД задумывалось именно для того, чтобы создать кресло для Дмитрия Патрушева.

Так управляющий партнер агентства по подбору топ-менеджеров Winner Partners Григорий Окунь отмечает, что в РЖД в последнее время не происходило каких-либо потрясений, которые бы требовали расширения совета директоров. Вероятно, тактические и политические задачи потребовали, чтобы Патрушев оказался в составе совета.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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