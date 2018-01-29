Половина триллиона испарилась: стала известна сумма оттока капитала из России за 30 лет

По словам советника президента РФ Сергея Глазьева, из России за последние 30 лет «утекло» более 1 трлн долларов. Что стало с этими деньгами, доподлинно неизвестно. Вероятно, появление цифровой валюты поможет в будущем отслеживать выводимые капиталы, выразил надежду чиновник.

Выступая в рамках проходящего в Москве Всемирного саммита блокчейна и криптовалют Глазьев заявил: «Вы знаете, Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше 1 трлн долларов, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой – кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении».

Советник главы государства отметил, что налоговые службы обеспокоены сложившейся ситуацией, передает RNS. Чем больше капитала выводится за рубеж, тем выше налоговая нагрузка на оставшихся предпринимателей. «Это несправедливо», – сказал Глазьев.

Появление цифровых денег позволит отслеживать денежные потоки, а в перспективе будет возможность оценить скорость перемещения средств и построить модель денежного обращения, которой смогут пользоваться центробанки.

Ранее Банк России оценил отток капитала за прошлый год в 31,3 млрд долларов, что на 60% больше, чем в 2016 году. В нынешнем году регулятор прогнозирует сокращение вывода средств за рубеж до 16 млрд долларов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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