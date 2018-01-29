российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 января 2018, 09:33 мск

Экономика

Половина триллиона испарилась: стала известна сумма оттока капитала из России за 30 лет

По словам советника президента РФ Сергея Глазьева, из России за последние 30 лет «утекло» более 1 трлн долларов. Что стало с этими деньгами, доподлинно неизвестно. Вероятно, появление цифровой валюты поможет в будущем отслеживать выводимые капиталы, выразил надежду чиновник.

Выступая в рамках проходящего в Москве Всемирного саммита блокчейна и криптовалют Глазьев заявил: «Вы знаете, Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше 1 трлн долларов, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой – кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении».

Советник главы государства отметил, что налоговые службы обеспокоены сложившейся ситуацией, передает RNS. Чем больше капитала выводится за рубеж, тем выше налоговая нагрузка на оставшихся предпринимателей. «Это несправедливо», – сказал Глазьев.

Появление цифровых денег позволит отслеживать денежные потоки, а в перспективе будет возможность оценить скорость перемещения средств и построить модель денежного обращения, которой смогут пользоваться центробанки.

Ранее Банк России оценил отток капитала за прошлый год в 31,3 млрд долларов, что на 60% больше, чем в 2016 году. В нынешнем году регулятор прогнозирует сокращение вывода средств за рубеж до 16 млрд долларов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.18

Слух дня: Титов мечтает сохранить благосклонность «дойной козы» РМК. / Еще в одном селе под Каменском-Уральским пропало отопление. / Sanctions forever: Минфин США увязал выполнение Россией минских соглашений с возвращением Крыма. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Отток капитала из России

До выборов президента осталось 88 дней: вырос отток российского капитала в офшоры

Россия упорно продолжает наращивать внешний долг

Отток капитала из России увеличился в два раза

Россияне держат в оффшорах 62 трлн рублей или 75% нацдохода

Капитал не уживается в России: отток вырос в 1,7 раза

Инвесторы уходят с российского рынка, отток капитала ставит рекорды

ЦБ: в 2017 году отток капитала из России составит $37 млрд

Вывоз капитала из России вырос более чем в 2 раза

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Отток капитала из России,

Новости партнеров