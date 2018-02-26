Уничтожать контрафактный алкоголь будут на месте в целях экономии

Вице-премьер России Александр Хлопонин дал поручение Министерству финансов и другим профильным ведомствам разработать методику уничтожения контрафактного алкоголя непосредственно на месте его обнаружения, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера Наталью Платонову.

Потапова рассказала, что уничтожать такой алкоголь предлагается без решения суда, так как на эту процедуру уходит от «полугода до двух лет». «Изъятая продукция и сырье все это время занимают место на складах, суммарная площадь которых уже составляет 9 га. Если в конце 2017 года их содержание обходилось в 33 млн рублей в месяц, то теперь – 40 млн рублей», – пояснила пресс-секретарь.

Издание пишет, что Хлопонин также поручил определить, в чью компетенцию войдут такие меры. Как напоминает РБК, весной 2017 года с инициативой упростить процедуру ликвидации контрафактного алкоголя выступал глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, даже профильное ведомство – Росалкогольрегулирование – не может справиться «с тем объемом изъятой продукции, которой буквально забиты склады».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.02.18

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