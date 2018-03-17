Негативный фон – не помеха: инвесторы США и Великобритании скупают российские долги

Спрос на российские евробонды почти в два раза превысил предложение. Основная доля инвесторов пришлась на США и Великобританию. Не исключено, что Россия еще раз разместит суверенные еврооблигации в течение текущего года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, иностранные и российские инвесторы подали заявки на новые российские бумаги на 7 млрд долларов, тогда как Минфин разместил еврооблигаций на 4 млрд рублей, пишет «Прайм». «Несмотря на это, было решено ограничить объем размещения на уровне четырех миллиардов долларов по номиналу, оставив, таким образом, значительный объем неудовлетворенного спроса», – сказал Силуанов.

Минфин России разместил два вида суверенных еврооблигаций: 11-летние «Россия-2029» в объеме 1,5 млрд с доходностью 4,625% и дополнительного выпуска «Россия-2047» на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%. Силуанов отметил, что средства, полученные от размещения новых бумаг, в объеме 3,2 млрд долларов будут использованы для выкупа облигаций «Россия-2030».

Министр уточнил, что, несмотря на не самый благоприятный для России новостной фон, иностранные инвесторы обеспечивают высокий уровень спроса. В частности, в размещении приняли участие 170 инвесторов из США. «Заявки поступили со стороны ряда крупных фондов, ранее не участвовавших в первичном размещении еврооблигаций России, 50% нового 30-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании», – добавил Силуанов.

В то же время наблюдался ограниченный спрос со стороны российских розничных инвесторов. На их долю пришлось около 5% размещения. По словам министра, это говорит о том, что «потребности данной категории инвесторов были удовлетворены на вторичном рынке».

Глава Минфина не исключил, что Россия вновь разместит евробонды в этом году. «Мы сохраняем за собой возможность выхода на международные рынки капитала в течение текущего года с долговыми инструментами других сроков, а, возможно, и валют», – отметил министр.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.18

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