Самозанятых россиян обложат выплатами

Российский Минюст подготовил законопроект, устанавливающий порядок уплаты самозанятыми гражданами страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на план работы правительства по легализации работающих на себя россиян.

По данным издания, к самозанятым предлагается относить физических лиц, самостоятельно осуществляющих деятельность, направленную на систематическое получение дохода. К ней предлагается относить деятельность, которая совершается в свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору время. При этом граждане не должны быть зарегистрированы в качестве ИП. Также предлагается, что виды поддержки, которые предусмотрены для работающих, на самозанятых распространяться не будут.

Газета пишет, что порядок уплаты страховых взносов самозанятыми и размер этих выплат должны быть прописаны в Налоговом кодексе. Кроме того планируется внести поправки о процедурах налогового учета и администрирования работающих на себя. Подготовкой соответствующих поправок займутся Минфин, Минтруд и Минэкономразвития. В Минфине отметили, что на сегодняшний день порядок уплаты страховых взносов и их размеры не установлены. В Чиновники Минэкономразвития считают, что работающие на себя граждане должны вносить единый платеж, который будет распределяться между фондами. В качестве одного из вариантов рассматривается автоматическое исчисление платежа с каждой трансакции.

Напомним, замминистра финансов Илья Трунин ранее заявлял, что Минфин предлагает ввести отдельный налог для самозанятых граждан – на профессиональный доход. Как писал «Новый День», это было анонсировано в преддверии отставки правительства. Новый налог планируется ввести с 2019 года. Предполагается, что для тех, кто оказывает услуги физлицам, налоговая ставка составит 3%, юридическим – 6%.

«Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход», – заявлял Трунин.

По словам замминистра, для взимания налога, планируется создать специальное приложение – «эрзац контрольно-кассовой техники». Установив мобильное приложение, гражданин должен будет пройти биометрическую идентификацию, а затем ежемесячно отражать там доходы и выплачивать налог. Никакими другими налогами или сборами такие доходы уже облагаться не будут, подчеркнул Трунин.

В прошлом году власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которую продлили до конца 2018 года. Однако эта мера не повлекла за собой нужного эффекта – на налоговый учет встали меньше тысячи человек. «Основная проблема в том, что санкции за неуплату налогов не единственное, что им грозит. Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность гораздо серьезнее», – сказал замминистра.

Минфин планирует, что новый режим заработает с 2019 года, но первоначально он будет протестирован как пилотный проект в некоторых регионах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.05.18

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