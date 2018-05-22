Кризис или даже катастрофа: российские бизнесмены оценили состояние экономики РФ

Более трех четвертей предпринимателей в России (76%) назвали текущее состояние российской экономики проблемным или катастрофическим. Таковы результаты опроса ВЦИОМ. 66% из них считают, что отечественная экономика продолжает переживать кризис, 10% оценили экономическую ситуацию в стране как катастрофическую.

Согласно результатам опроса, увеличилось число бизнесменов, которые полагают, что положение их компании ухудшилось из-за проблем в экономике – 63% против 59% в минувшем году. Об улучшении заявляют лишь 12% (год назад – 15%). По оценкам участников опроса, за последние год-два на бизнес усилилось негативное влияние растущих цен на электричество и газ, издержек производства, а также такого фактора, как неопределенность экономической ситуации.

Предприниматели считают, что главными факторами, сдерживающими развитие их компаний, остаются: неясность перспектив экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и падающий спрос на внутреннем рынке.

Между тем, как утверждают социологи, половина респондентов (53%) «сохраняет позитивный настрой» и верит, что в ближайшие 2-3 года экономика будет развиваться в положительной динамике. При этом около половины предпринимателей (45%) полагают, что в ближайшие три года их бизнес будет активно расти. Однако почти каждый четвертый (23%) настроен пессимистически и ожидает, что деятельность их компании будет сворачиваться или они будут вынуждены закрыться.

Опрос также показал, что представители бизнеса стали более негативно оценивать меры, направленные на возобновление экономического роста, предпринимаемые правительством России, чем год назад. 69% предпринимателей заявляют об их неэффективности, в прошлом году такое мнение разделали 64% бизнесменов. Доля владельцев бизнеса или топ-менеджеров, дающих положительные оценки, сократилась с 32% до 25%, отмечают социологи.

При этом 41% предпринимателей говорит об отсутствии у кабмина стратегического плана по возобновлению экономического роста, еще 33% полагают, что план есть, но его нельзя считать эффективным, и лишь 16% заявляют, что у правительства есть действенный план.

Всероссийский опрос проведен в мае 2018 года в восьми федеральных округах по заказу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей среди руководящего состава организаций (владельцы/директора, топ-менеджмент). Объем выборки – 1401 респондент.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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