Россия нарастит госдолг ради экономического роста. «Это абсолютно оправданно», – заявил Силуанов

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил на полях Петербургского международного экономического форума, что Минфин намерен наращивать госдолг России для инвестиций на развитие инфраструктуры. Для этого, по его словам, в РФ в 2019 году планируется создать государственный фонд для финансирования инфраструктуры. Силуанов уточнил, что фонд сформируют в рамках федерального бюджета за счет долговых ресурсов – Минфин будет привлекать средства за счет выпуска ОФЗ. При этом он назвал «абсолютно оправданным» использование инструментов долгового финансирования исключительно для вложений в инфраструктуру.

Глава Минфина рассказал, что в новый фонд будут привлечены деньги с рынка и затем их направят на инвестиции. Таким образом, по его словам, создаваемые дополнительные государственные активы «будут работать для экономики», а фонд превратится в один из источников роста для отечественной экономики, сообщает издание Infox.ru.

При этом Силуанов заверил, что госдолг не увеличится при обеспечении темпов экономического роста в стране в 3%. Если будут обеспечены такие темпы роста, то «общий объем заимствований, который будет происходить для инфраструктуры, не будет способствовать росту долга», уточнил он. Отметим, что по оценке Силуанова, госдолг России сейчас составляет около 6-10% ВВП.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ поддержала идею увеличения госдолга для финансирования инфраструктурных проектов. По ее словам, «долг, действительно, низкий, и можно чуть-чуть занять». Однако, подчеркнула она, «мы должны понимать, что государственные инвестиции, которые мы делаем за счет долга, дают большой эффект мультиплицирующий в виде роста частных инвестиций», передает РИА «Новости». Однако, если госинвестиции «просто вытесняют частные инвестиции, не дают мультиплицирующего эффекта, то тогда это теряет во многом смысл финансирования такого рода расходов», указала она. Говоря о влиянии нового инструмента на курс нацвалюты РФ, Набиуллина заявила, что в случае притока внешнего капитала «мы будем иметь некоторое влияние на укрепление рубля, это компенсирует инфляционные эффекты от дополнительных расходов» (цитата по «Интерфаксу»). В случае внутренних заимствований, «мы получим увеличение валютных ставок небольшое, потому что, по сути дела, это будет вытеснение частных инвестиций», добавила она.

В свою очередь, руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин счел возможным увеличение госдолга РФ на 5-7% ВВП в ближайшие шесть лет. По его мнению, Россия может себе это позволить. «Сегодня в любом случае он (госдолг – прим. ред.) может чуть-чуть подрасти… Подрасти в ближайшие шесть лет вполне на 5-7%", – сказал Кудрин, выступая на ПМЭФ. При этом он отметил, что низкий размер госдолга страны – это резерв, который можно использовать, в том числе для наращивания вложений в образование и здравоохранение.

Как сообщал «Новый День», 1 апреля внешний долг РФ Центробанк оценивал в $524,9 млрд. По данным регулятора, таким образом с начала года задолженность страны перед нерезидентами увеличилась на $6,1 млрд, или на 1,2%. ЦБ пояснил, что долговое бремя усилилось «за счет роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны». При этом по итогам четырех месяцев 2018 года резервы России оценивались в $457,995 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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