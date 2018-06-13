Пятерым россиянам грозит до 25 лет тюрьмы за нарушение антисирийских санкций

Министерство юстиции США выступило с обвинениями в адрес пятерых граждан России и трех сирийцев. По мнению американского ведомства, россияне нарушили введенные против Сирии санкции, пытаясь переправить в республику авиационное топливо.

Обвиняемые являются сотрудниками компании «Совфрахт», сообщается на сайте Минюста США. Речь идет об Иване Окорокове, Илье Логинове, Алексее Конкове, Людмиле Шмельковой и Карене Степаняне. В Сирии им помогали Ясер Насер, Фарид Битар и Габриэль Битар.

«Все восемь человек обвиняются в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), а также в сговоре с целью отмывания денег. IEEPA – закон США, позволяющий президенту вводить определенные торговые меры против стран, которые рассматриваются в качестве угрозы», – говорится в заявлении.

Уточняется, что авиационное топливо поставлялось в Сирию на танкерах российской компании «Транспетрочарт». В мае прошлого года Минфин США заблокировал две транзакции в Сирию через американскую финансовую систему в размере 2,9 млн долларов.

В том случае, если вина сотрудников «Совфрахта» и сирийцев будет доказана, им грозит до 25 лет тюрьмы и штрафные санкции.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 12.06.18

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