МИД: обвиненные в нарушении санкций США россияне возили топливо для ВКС РФ в Сирии

Министерство иностранных дел РФ выпустило официальное заявление по делу россиян, которых обвиняют в нарушении санкций США, введенных в отношении Сирии. По мнению российских дипломатов, Вашингтон фактически поддерживает террористов, запрещая поставки авиационного топлива, предназначенного для ВСК РФ, которые борются с джихадистами.

Министерство юстиции США выступило с обвинениями в адрес пятерых граждан России – сотрудников публичного акционерного общества «Совфрахт». По мнению американского ведомства, они нарушили введенные против Сирии санкции, пытаясь переправить в республику авиационное топливо. В пособничестве россиянам обвиняются три сирийца.

В МИД РФ пояснили, что ПАО «Совфрахт» обеспечивает доставку топлива российским ВКС, которые помогают бороться с террористическими группировками в республике. «Ссылки США на собственные санкции против законных властей Сирии, несущих основную тяжесть этой борьбы в интересах безопасности на всей планете, – не просто новая возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США, но и фактическая поддержка террористов», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В министерстве уточнили, что в 2016-2017 годах США заблокировали переводы «Совфрахта» на 5,5 млн долларов, а в ответ на требование вернуть эти деньги, совершили «новый одиозный шаг».

«Неразборчивость официального Вашингтона в средствах, назойливое желание навредить России вместо объединения усилий в противостоянии терроризму может дорого обойтись американскому народу, не раз пострадавшему от этого зла», – заключили в МИД РФ.

Ранее уточнялось, что если вина сотрудников «Совфрахта» и сирийцев будет доказана, им грозит до 25 лет тюрьмы и штрафные санкции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.18

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