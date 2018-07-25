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NewDayNews.ru

Среда, 25 июля 2018, 12:55 мск

Новости Экономика

Правительство вновь «кормит» Кавказ: три курорта получат 17 млрд рублей

Фото со страницы Рамзана Кадырова во «ВКонтакте»

Российское правительство решило потратиться на развитие туристической инфраструктуры Кавказа. Вложения внушительные, они составят 17 млрд рублей. Эти средства будут направлены на ремонт, проектирование и строительство туркомплексов, говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Подписанным постановлением утверждено адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций из федерального бюджета, предоставляемых АО «Курорты Северного Кавказа» в 2018-2021 годах на капитальные вложения в проектирование и строительство объектов в рамках укрупненного инвестиционного проекта», – говорится в пояснительной записке к документу.

Средства направят на капитальные вложения в проектирование и строительство всесезонных туристско-рекреационных комплексов «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Ведучи» в Чечне и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Финансирование начнется уже в текущем году – будет направлено 4,28 млрд рублей, в 2019-2021 годах – по 4,5 миллиарда рублей ежегодно.

Создание объектов инфраструктуры и особых экономических зон предусмотрено подпрограммой «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» госпрограммы «Развитие СКФО» на период до 2025 года. На эти цели предусмотрены средства в федеральном бюджете на 2018-2020 годы.

Москва, Иван Гридин

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