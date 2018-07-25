Правительство вновь «кормит» Кавказ: три курорта получат 17 млрд рублей

Российское правительство решило потратиться на развитие туристической инфраструктуры Кавказа. Вложения внушительные, они составят 17 млрд рублей. Эти средства будут направлены на ремонт, проектирование и строительство туркомплексов, говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Подписанным постановлением утверждено адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций из федерального бюджета, предоставляемых АО «Курорты Северного Кавказа» в 2018-2021 годах на капитальные вложения в проектирование и строительство объектов в рамках укрупненного инвестиционного проекта», – говорится в пояснительной записке к документу.

Средства направят на капитальные вложения в проектирование и строительство всесезонных туристско-рекреационных комплексов «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Ведучи» в Чечне и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Финансирование начнется уже в текущем году – будет направлено 4,28 млрд рублей, в 2019-2021 годах – по 4,5 миллиарда рублей ежегодно.

Создание объектов инфраструктуры и особых экономических зон предусмотрено подпрограммой «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» госпрограммы «Развитие СКФО» на период до 2025 года. На эти цели предусмотрены средства в федеральном бюджете на 2018-2020 годы.

Москва, Иван Гридин

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