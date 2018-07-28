Скоро полетаем: выделено 1,3 млрд рублей на модернизацию Ил-96

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 1,32 млрд рублей «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на модернизацию производства Воронежского авиазавода для производства самолетов Ил-96-400М.

Как отмечается на сайте кабинетам министров, средства будут направлены в уставной капитал ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» на реконструкцию и техническое перевооружение производственной инфраструктуры самолёта Ил-96-400М.

«Принятое решение позволит обеспечить организацию серийного производства самолёта Ил-96-400М путём реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей ПАО «ВАСО», будет способствовать повышению транспортной доступности для населения при одновременном снижении зависимости от закупок зарубежных воздушных судов», – говорится в документе.

Ил-96-400М – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, представляет собой модернизированную версию Ил-96-300 с увеличенным до 400 числом пассажирских мест. Проект реализуется с 2016 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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