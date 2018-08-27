Россию хотят разделить на 14 макрорегионов: Сибири грозит превращение в сырьевой придаток

Министерство экономического развития предлагает поделить Россию на 14 макрорегионов. В ведомстве считают, что нововведение позволит обеспечить лучшие условия для межрегионального взаимодействия. Идею не одобрил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. По его мнению, такое дробление поможет развитию только крупных мегаполисов, при этом проблемы Сибири только усугубятся.

Минэкономики доработало «Стратегию пространственного развития», пишет «Коммерсант». В документе предлагается выделить в России помимо Дальнего Востока и Северного Кавказа еще 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Авторы инициативы считают, что такое деление поможет раскрыть социально-экономический потенциал территорий за счет определения их экономической специализации. В макрорегионах будут назначены 35-40 центров экономического роста, которые к 2035 году должны обеспечивать до 65% прироста экономики страны.

Кроме того, если стратегия будет реализована, Минэкономики ожидает, что к 2025 году экспортные перевозки товаров всеми видами транспорта вырастут на треть. Большую часть (85%) прироста обеспечит перевозка несырьевых товаров, прежде всего продовольствия, химической продукции, древесины и машиностроительной продукции. Таким образом, доля несырьевых товаров в общем объеме экспортных перевозок должна вырасти с 39% до 50%.

В стратегии уточняется, что новые области не будут административно-территориальными единицами, но станут отражать сложившиеся социально-экономические связи. Основой для выделения макрорегиона станет соседское положение и потенциал кооперации субъектов.

Против идеи выступил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Сибирский округ предлагается разделить сразу на три макрорегиона – Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. По мнению Меняйло, произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов, нарушатся и так достаточно сложные, но единые для всех субъектов округа условия хозяйствования и жизнедеятельности».

Полпред выступает за создание единого сибирского макрорегиона, который объединит 12 субъектов РФ. По словам Меняйло, в предложенной стратегии «сохраняется перекос в системе приоритетов в сторону развития крупных городских агломераций, а предлагаемые для Сибирского федерального округа «центры экономического роста» закрепляют угрозу превращения Сибири в сырьевой придаток».

По данным издания, «Стратегия пространственного развития» поступит на рассмотрение в правительство в сентябре, в ноябре документ уже должен быть утвержден.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.08.18

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