Власти разрешили продавать вино и пиво на АЗС

Российское правительство разрешило продажу легкого алкоголя на автозаправочных станциях (АЗС) по итогам состоявшегося в сентябре совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из участников мероприятия и двух федеральных чиновников.

Так, по словам представителя вице-премьера, обсуждение идеи отдельных топливных компаний по возвращению легких алкогольных напитков на прилавки АЗС прошло в рамках проработки мер по стабилизации розничного рынка топлива, а целью данного предложения являлось повышение рентабельности топливных компаний, отмечает издание.

Правительство, таким образом, поддержало инициативу члена Совета Федерации Геннадия Орденова, который в начале 2017 года внес в Госдуму законопроект с поправками по регулированию алкогольного рынка, согласно которому разрешалась продажа на АЗС легких алкогольных напитков крепостью до 16,5%.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минфин и Минэкономразвития поддержали идею вернуть продажу слабого алкоголя на АЗС. В Минфине при этом отметили, что возврат легкого алкоголя на заправки может повысить рентабельность АЗС и конкуренцию на алкогольном рынке. Запрет на продажу алкоголя на АЗС был введен в 2012 году в рамках борьбы с ДТП по вине пьяных водителей.

Издание отмечает, что особенно актуальна для АЗС возможность дополнительного заработка сейчас, так как весной 2018 года топливо резко подорожало. Тогда правительству удалось договориться с нефтяниками: они больше не повышают розничные цены, а правительство снижает акцизы. У АЗС сложная ситуация с продажами топлива – доходность низкая, рост доходов от продаж сопутствующих товаров позволил бы компенсировать потери, полагает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Международный опыт также указывает на разумность данного шага – в мире большую часть прибыли АЗС получают от продажи сопутствующих товаров, а российские заправки лишь следуют зарубежному тренду. Продажи нетопливных продуктов покрывают 33% операционных расходов российских заправок «Лукойла», к 2020 году компания рассчитывает довести показатель до 50%, а в 2027 году – до 80%, говорил старший вице-президент компании по поставкам и продажам Вадим Воробьев. По его словам, за рубежом эта цифра – 100%.

Москва, Иван Гридин

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