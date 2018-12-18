ЕС закручивает гайки: содержание компаний в офшорных зонах подорожает

Евросоюз ужесточает требования к налоговым резидентам офшорных зон. В частности, с принятием новых законов компаниям придется открывать офисы и нанимать сотрудников на их территории, что может сделать содержание фирмы в офшоре экономически нецелесообразным.

С 2019 года законопроекты о внедрении требований «экономического присутствия» принимают власти британских коронных владений и заморских территорий. Под новые нормы попадут налоговые резиденты таких популярных офшорных юрисдикций, как Каймановы острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси, пишет РБК.

Два года назад Совет Евросоюза обвинил более чем 40 налоговых режимов в несоблюдении в полной мере принципов справедливого и прозрачного налогообложения. В ответ правительства этих стран обязались провести реформы до конца 2018 года.

В настоящее время во многих офшорных юрисдикциях компании могут иметь только почтовый адрес и счет в банке. В одном здании в офшоре могут быть зарегистрированы сотни тысяч фирм.

Согласно новым правилам с 1 января 2019 года компании, работающие в офшорах в сферах финансов и банковского дела, страхование, лизинг, морские перевозки, управления интеллектуальной собственностью, холдингового бизнеса, должны будут открыть на территории офшорных зон офисы, а также нанять сотрудников.

По словам экспертов, если раньше владение офшором обходилось в несколько тысяч евро в год – теперь же затраты на него могут значительно вырасти. Более того, требования реального присутствия в офшорных зонах могут привести к полной утрате их использования. Аренда офиса и наем персонала сделают стоимость офшорной компании сопоставимой со стоимостью открытия фирмы в Европе.

Впрочем, для российских компаний с налоговой точки зрения изменения несущественны. Дело в том, что прибыль фирм из РФ облагается налогами по максимальным ставкам по правилам о контролируемых иностранных компаниях. В последнее время в связи с деофшоризацией произошел исход российского бизнеса из этих юрисдикций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.18

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