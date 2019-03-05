ФНС подвела итоги «охоты» за деньгами россиян за рубежом: граждане России имеют счета в банках 58 стран

Федеральная налоговая служба сообщила о результатах обмена финансовой информацией с другими странами. Данные о счетах, трастах и незадекларированных доходах российских граждан передали 58 юрисдикций, включая популярные офшоры Британские Виргинские, Каймановы острова и Маврикий.

По словам замглавы ФНС Алексея Оверчука, автоматический обмен финансовыми данными с другими странами вывел налоговую прозрачность на совершенно новый уровень, пишет РБК. «Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки», – пояснил Оверчук.

Теперь российским налоговикам предстоит сравнить полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков. По прогнозам главы управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрия Вольвача, на 80-85% данные совпадут. Однако 10-15% информации может не соответствовать, но что и рассчитывает налоговая служба.

«Все участвующие в автообмене страны сталкиваются с проблемой верификации полученных данных, мэтчинга – поиска связи между владельцем зарубежного счета и записями во внутренних системах налоговых органов. Без корректной идентификации поступающие данные – это информационный мусор», – пояснил Вольвач.

Постепенно число стран, участвующих в автоматическом обмене растет. В этом году к системе планируют подключиться Австрия, Швейцария, Латвия и другие государства. Впрочем, граждане могут сами сообщить о зарубежных счетах в рамках амнистии капитала. «Игра в прятки, перерегистрация в юрисдикциях, которые пока не участвуют в автообмене, прыжки с одного острова на другой бесперспективны», – подчеркивает Оверчук.

Второй этап амнистии капитала завершился 1 марта 2019 года, в его рамках налогоплательщики задекларировали более 10 млрд евро остатков по банковским счетам. Третий этап продлится до 1 марта 2020 года, но его условия будут более жесткие, отмечают в ФНС. В этот раз возврат активов возможен только в специальные административные районы на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.19

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