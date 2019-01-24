«Эффективно»: правительство РФ создает структуры для финансирования офшоров

Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий за 10 лет работы и не смог реализовать главную цель своего создания – развитие отечественной отрасли информационно-коммуникационных технологий. Вместо этого, компания, которая создавалась на бюджетные деньги, вложила средства в офшор. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено на коллегии Счетной палаты по итогам соответствующей проверки.

Оценив эффективность использования бюджетных средств, направленных в качестве взноса Российской Федерации в уставный капитал АО «Росинфокоминвест», аудиторы пришли к выводу, что эта компания действовала не в интересах страны.

«Задачи Общества, как финансового института развития, не выполняются, полноценная инвестиционная деятельность отсутствует. За 10 лет Росинфокоминвест инвестировал средства лишь в один проект в сфере информационно-коммуникационных технологий при том, что планировалось 14. Объем проинвестированного капитала составил 75 млн рублей при плане 1,2 млрд рублей», – отметила на коллегии заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова.

Аудиторы обратили внимание, что при создании Росинфокоминвеста планировалось, что вложенные в его уставный капитал 1,45 млрд рублей будут возвращены в федеральный бюджет в результате отчуждения акций частным инвесторам. Также ожидалось, что федеральный бюджет будет пополняться за счет дополнительных налоговых поступлений от деятельности компании в размере 813 млн рублей в год. Однако эти планы не были реализованы: среднегодовые налоговые поступления в федеральный бюджет не превысили 26,46 млн рублей. Размер дивидендов, перечисленных Росинфокоминвестом в федеральный бюджет за 10 лет работы, составил всего 44,8 млн рублей. Более того, в период с 2011 по 2014 годы финансово-хозяйственная деятельность компании была убыточной. С 2007 года по настоящее время активы Росинфокоминвеста в долларовом эквиваленте уменьшились почти на 60%.

Что касается единственного реализованного Росинфокоминвестом проекта («RoboETF»), то, по оценке Счетной палаты, обоснованность вложенных в него средств и полученный экономический эффект представляются неоднозначными.

В частности, проверка показала, что финансирование проекта осуществлялось через компанию АО «Робоинвест», специально созданную Росинфокоминвестом в 2017 году с офшорным соинвестором для переброски через нее средств владельцу прав на проект (ООО «Управляющая компания «ФИНЭКС Плюс»). Однако вместо запланированной передачи денежных средств «ФИНЭКС плюс» по факту 98% уставного капитала созданного АО «Робоинвест» (148 млн рублей) было перечислено на счет компании, зарегистрированной на Каймановых Островах, не имеющей в своем составе ни работников, ни руководителей и являющейся опосредованным владельцем «ФИНЭКС Плюс». При этом возврат денежных средств в Россию документально подтвержден лишь на 50%.

В начале 2018 года Росинфокоминвест досрочно вышел из Проекта с возвратом себе через иностранную компанию-гаранта денежных средств в сумме 87,7 млн рублей. «Таким образом, расходы на реализацию проекта превысили полученные доходы, а результатом его реализации стало создание очередного формально российского предприятия с уставным капиталом 150 млн рублей и учредителем, зарегистрированным в офшорной юрисдикции», – констатировала Чистова.

По оценке Счетной палаты, в целом сложившаяся ситуация и отрицательный результат деятельности Росинфокоминвеста являются следствием невыполнения своих обязанностей руководством компании, несвоевременных управленческих решений, неурегулированных разногласий на этапах подготовки нормативных правовых актов, регулирующих деятельность АО «Росинфокоминвест».

Судя по информации на сайте компании, ее акционером является Российская Федерация в лице Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

По итогам проверки коллегия Счетной палаты решила направить информационные письма в правительство РФ, а также обращение в ФАС. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Госдуму и Совет Федерации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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