Британские Виргинские острова выходят из списка «черных» офшоров

С 1 января 2018 года российские компании лишатся одного из главных «черных» офшоров – Британских Виргинских островов (VBI) . Как сообщили в Федеральной налоговой службе РФ, местные власти готовы по запросам ФНС предоставлять информацию о реальных владельцах, зарегистрированных на VBI компаний.

Соответствующий приказ уже подписан и сейчас находится на регистрации в Минюсте, передает РБК. Предполагается, что после этого на основании Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам будет осуществляться регулярный обмен данными.

«Мы ожидаем, что будем получать от властей BVI содержательные ответы на наши запросы и в разумные сроки (3-4 месяца)», – отметил начальник управления стандартов и международного сотрудничества ФНС Дмитрий Вольвач.

Такой обмен стал возможным после того, как власти островов в июле 2017 года создали централизованный реестр собственников бизнеса. В «Систему безопасного поиска бенефициарного владения» заносятся данные обо всех зарегистрированных на островах бизнес-структурах, в том числе имя, дата рождения и гражданство владельца.

Стоит отметить, что Виргинские острова первыми среди других офшоров создали такую базу данных о бенефициарах, хотя директива ЕС против отмывания денег была принята еще в 2015 году.

Напомним, ФНС России ежегодно публикует свой «черный список» – перечень стран и территорий, власти которых не предоставляют информацию о владельцах офшорных компаний по запросу ведомства.

Фирмы и компании из этого списка считаются контролируемыми иностранным компаниям (КИК). Их владельцы должны включать результаты от деятельности этих компаний (в том числе за рубежом) в финансовую отчетность, подаваемую в России и платить с этих доходов налоги в российский бюджет.

В ФНС уверены, что исключение офшора из «черного списка» выгодно для компаний, так как налоговая нагрузка на них будет уменьшена.

Однако, как отмечают эксперты, для компаний, которые использовали офшор для «неправомерной оптимизации налогооблажения», риск раскрытия существенно возрастает. Поэтому часть бизнеса, очевидно, уйдет с VBI, к примеру, на Багамы в Пуэрто-Рико и американские Виргинские острова, которые не подписывали Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам.

В то же время ведущий юрисконсульт департамента правового консалтинга и налоговой практики «КСК групп» Станислав Ляпцев выразил уверенность в том, что смена юрисдикции поможет компаниям скрыться только на время.

«Практика все равно будет развиваться в сторону раскрытия иностранных транзитных компаний и нахождения фактического бенефициарного собственника, этому способствует и соответствующая директива ЕС», – считает он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.10.17

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