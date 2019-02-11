Российские налоговики исключили «черного списка» офшоров девять стран

Федеральная налоговая служба России (ФНС) ежегодно обновляет список стран, которые не обеспечивают обмен информацией для целей налогообложения с РФ. В этот раз перечень покинули девять территорий.

Обновленный документ был зарегистрирован Минюстом и опубликован на портале правовой информации. Из черного списка, включающего 102 страны и 18 территорий, исключили Белиз, Бразилию, Лихтенштейн, Монако, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Уганду, Сент-Китс и Невис, а также два британских офшора – остров Мэн и остров Гернси.

Перечень используется для налогообложения контролируемых иностранных компаний. Если страна в него входит, то компаниям придется платить налог с накопленной прибыли (российские физические лица – 13%, юлица – 20%). При этом в черный список могут попасть даже те государства, с которыми у России заключен договор об избежании двойного налогообложения, если власти не начали обмениваться с ФНС данными, пишут «Ведомости».

Исключение страны из перечня может освободить компании от усиленного налогового контроля. Любые изменения, внесенные этот список, вступают в силу со следующего года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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