Кипр ужесточает требования к российским олигархам

Банки Кипра просят у российских бизнесменов документы, подтверждающие законное происхождение денег, хранящихся на счетах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на клиентов, столкнувшихся с новыми требованиями.

По информации агентства, известно о двух подобных случаях. Причем, средства хранились на депозитах в кипрских банках более 10 лет. Предприниматели не смогли предоставить документы, подтверждающие источник доходов, полученных много лет назад, поэтому им пришлось закрыть свои счета.

По данным Центробанка Кипра, ужесточение требований к иностранным держателям депозитов, проживающих за пределами зоны евро, в том числе россиянам, привело к резкому сокращению объема хранящихся в банках острова денег. Так с 2012 года стоимость таких банковских счетов снизилась в три раза – с 21,5 млрд евро до 7,1 млрд евро.

Ранее Евросоюз объявил о намерении ужесточить требования к налоговым резидентам офшорных зон. По мнению экспертов, с принятием новых законов компаниям придется открывать офисы и нанимать сотрудников на их территории, что может сделать содержание фирмы в офшоре экономически нецелесообразным.

Никосия, Служба информации РИА «Новый День»

Никосия. Другие новости 11.01.19

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