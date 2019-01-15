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Вторник, 15 января 2019, 11:58 мск

Новости Экономика

Россия ограничила ввоз белорусского мяса из-за нарушений санитарных норм

Продукцию двух белорусских мясокомбинатов запретили к ввозу на территорию России. Установлено, что предприятия нарушают ветеринарно-санитарные требования Евразийского экономического союза и РФ.

Временные ограничения на поставки с предприятий «Глубокский мясокомбинат» и «Ошмянский мясокомбинат» вводятся с 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. В продукции этих компаний выявили тетрациклин и превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

Кроме того, надзорное ведомство установило режим усиленного лабораторного контроля в отношении еще десяти белорусских предприятий, который поставляют в Россию говядину, мясо птицы, молоко, куриные яйца и продукцию из лосося.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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