Россия ограничила ввоз белорусского мяса из-за нарушений санитарных норм

Продукцию двух белорусских мясокомбинатов запретили к ввозу на территорию России. Установлено, что предприятия нарушают ветеринарно-санитарные требования Евразийского экономического союза и РФ.

Временные ограничения на поставки с предприятий «Глубокский мясокомбинат» и «Ошмянский мясокомбинат» вводятся с 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. В продукции этих компаний выявили тетрациклин и превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

Кроме того, надзорное ведомство установило режим усиленного лабораторного контроля в отношении еще десяти белорусских предприятий, который поставляют в Россию говядину, мясо птицы, молоко, куриные яйца и продукцию из лосося.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.19

Россия на грани: население не выдерживает нагрузки. / Путин утвердил создание единого мусорного оператора России. / В тюменской школе, где обрушилась часть потолка, закрыт этаж и работает комиссия. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»