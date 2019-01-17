В Чите депутат предложила обесточивать бараки в ночное время

Депутат думы Читы Екатерина Борисова призвала выключать на ночь свет в неблагоустроенных домах. По ее мнению, таким образом можно бороться с воровством электроэнергии.

На заседании комитета ЖКХ, где обсуждалась накопленная жильцами неблагоустроенных домов задолженность перед поставщиком электроэнергии, Борисова заявила: «Вообще, по логике надо на ночь им отрубать свет, как у нас делают на дачах, и они не будут топиться».

Позже депутат пояснила, что ее слова об отключении электроэнергии были сарказмом, передает радиостанция «Говорит Москва». «Вообще, конечно, это прозвучало в контексте, как сарказм о безвыходной мере. Мы обсуждали работу нашего муниципального предприятия, которое обслуживает неблагоустроенный фонд, – сказала Борисова. – У нас тут на протяжении последних лет все управляющие компании – они имеют право отказываться от домов, и они все эти дома, по сути, скинули, все отказались от управления этим неблагоустроенным фондом. Соответственно, город обязательства перед людьми имеет, и все эти дома были переданы на обслуживание муниципальному предприятию».

Речь идет о Городском жилищно-эксплуатационном управлении (ГЖЭУ), которое обслуживает бараки в Чите. Предприятие оказалось на грани банкротства из-за долга в 50 млн рублей перед «Читаэнергосбытом».

По словам Борисовой, долги складываются из-за неплатежеспособности многих граждан, которые проживают в неблагоустроенном фонде. Из-за кражи электроэнергии общедомовые нужды раскидываются на всех, в результате людям приходят огромные счета за свет. По итогу даже те, кто раньше платил добросовестно, перестают оплачивать квитанции.

Депутат подчеркнула, что отключение электричества не планируется, потому что это противоречит жилищному кодексу.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

Чита. Другие новости 17.01.19

Как «похорошела» Москва при Собянине: жители столицы просят Лужкова вернуться. / Миллиардер Дерипаска обиделся на Зюганова: требует миллион через суд. / «Новый День» и жители области ждут от Евгения Куйвашева обоснование тарифа на вывоз мусора. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»