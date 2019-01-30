Медведев утвердил крупномасштабную модернизацию теплоэлектростанций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (ТЭС)". В документе определены правила расчета максимальных и минимальных капитальных затрат на модернизацию ТЭС, правила их индексации и отбора проектов.

Минэнерго и Минэкономразвития до 1 июля 2019 года должны представить в правительство проект постановления, в котором определены механизм компенсации затрат на модернизацию и источники финансирования этих работ.

«В целях привлечения инвестиций в модернизацию устаревшего основного оборудования генерирующих объектов электростанций подписанным постановлением внесены изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства. Предусматривается переход к конкурентным отборам мощности на 6 лет (сейчас 4 года), поэтапная индексация ценовых параметров конкурентного отбора мощности для конкурентных отборов мощности в 2022-2024 годах, проведение конкурентных отборов проектов модернизации тепловых электрических станций, использующих отечественное (локализованное) оборудование», – говорится в пояснительной записке к постановлению.

По словам главы Минэнерго Александра Новака, программа модернизации генерирующих мощностей позволит в течение 10 лет привлечь 1,9 трлн рублей частных инвестиций в модернизацию теплоэлектрических станций и суммарно модернизировать 41 тыс. мегаватт мощностей по всей стране, в том числе в регионах Дальнего Востока и неценовых зонах.

Москва, Иван Гридин

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