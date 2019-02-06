Медведев сменил главу «Автодора»

В госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодоре») сменился председатель правления. Новым руководителем компании вместо Сергея Кельбаха стал его первый заместитель Вячеслав Петушенко, который ранее курировал техническую политику «Автодора». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

В пресс-службе кабмина пояснили, что Кельбах был освобожден от занимаемой должности «по его просьбе».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.02.19

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