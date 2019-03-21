СМИ узнали о планах РЖД построить новый офис за 72 миллиарда

РЖД собирается построить новый офис около Рижского вокзала в Москве. Проект получил название «РЖД-сити», его площадь составит 450 тысяч квадратных метров. Строительство нового офиса для компании и ее «дочек» оценивают в 72 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Переезд РЖД в новое здание позволит сократить операционные расходы и улучшить коммуникации между подразделениями компании, рассказали собеседники издания. Остальные офисы, находящиеся в собственности РЖД, можно будет продать или сдать в аренду, отметил один из источников. Всего компания владеет или арендует около 50 зданий в столице.

Отмечается, что компания планирует вложить в строительство не менее 10%, а остальные деньги привлечь за счет девелоперов и банков.

Представитель РЖД подтвердил, что вопрос о строительстве нового офиса прорабатывается, но отказался сообщить детали. Он подчеркнул, что решение по проекту будет принимать правление, и на повестке ближайшего заседания этот вопрос отсутствует.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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