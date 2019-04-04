В России могут ввести маткапитал за рождение первенца

Правительство обсуждает возможные меры по поддержке молодых семей, которые помогут стимулировать рождаемость. Одна из идей – выделять маткапитал за рождение первого ребенка. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я не буду скрывать, и такие варианты тоже обсуждаются», – ответил Голикова на вопрос ведущих в эфире телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Конечно, на это потребуются значительные средства», – добавила вице-премьер, не вдаваясь в подробности.

Голикова напомнила, что в России уже существуют различные виды финансовой поддержки для семей с детьми. В частности, речь идет об адресных и однократных выплатах на первого ребенка, средства материнского капитала на второго и последующих детей.

Впрочем, вице-премьер отметила, что пока рано подводить итоги о том, как эти меры повлияли и повлияли ли вообще на мотивацию семей к рождению детей. «Я думаю, что такие итоги более или менее можно будет подводить в середине-конце 2019 года», – сказала Голикова.

«Очевидно, что, скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано со многими аспектами, в том числе с той темой, о которой сказали вы: с необходимостью обеспечения сохранения нации», – заключила вице-премьер.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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