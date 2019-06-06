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Четверг, 6 июня 2019, 14:53 мск

Новости Экономика

Россия и Китай договорились о расчетах в национальных валютах

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин будут развивать практику расчетов в национальных валютах. По словам российского лидера, Россия и Китай нацелены на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а стороны заключили соответствующие межправительственные соглашения.

«Россия и Китай намерены развивать практику расчётов в национальных валютах. Только что заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках», – сказал Владимир Путин.

Он также напомнил, что Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнёра России. «Товарооборот в прошлом году вырос на четверть и достиг рекордного уровня 108 млрд долларов. Заметные успехи имеются и в инвестиционной сфере. С участием китайских партнёров и китайского капитала реализуются порядка 30 инвестиционных проектов на общую сумму 22 млрд долларов, причём существенная часть этих средств вложена в проекты на Дальнем Востоке России – 3,5 млрд», – сказал российский лидер.

Москва, Иван Гридин

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