Россия и Китай отказались от взаимных расчётов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах. Соответствующий документ подписали министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы российского Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Ранее первый вице-премьер России Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе рабочей встречи договорились сформировать рабочую группу для разработки практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро. Портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Европейского центрального банка о лидерстве России по отказу от доллара США.

Как писал «Новый День», решение о переходе на расчеты в национальных валютах между Китаем и Россией было принято в ходе встречи на высшем уровне в начале июня. По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин будут развивать практику расчетов в национальных валютах, а также, что обе стороны нацелены на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле. Стороны заключили соответствующие межправительственные соглашения.

Владимир Путин напомнил, что Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнёра России. «Товарооборот в прошлом году вырос на четверть и достиг рекордного уровня 108 млрд долларов. Заметные успехи имеются и в инвестиционной сфере. С участием китайских партнёров и китайского капитала реализуются порядка 30 инвестиционных проектов на общую сумму 22 млрд долларов, причём существенная часть этих средств вложена в проекты на Дальнем Востоке России – 3,5 млрд», – сказал российский лидер.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.06.19

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