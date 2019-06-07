Образование в России не соответствующим рынку труда, заявила Голикова

Российское образование не соответствует нынешним требованиям рынка труда. Такое заявление сделала в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер Татьяна Голикова.

«У нас образование, к сожалению, не соответствует тем требованиям рынка труда, которые сегодня есть, а наше образование, несмотря на все отличные советские заделы, теперь уже должно на несколько шагов опережать вызовы рынка труда, и взаимодействие с бизнесом здесь является ключевым, и мы это обозначили в рамках национального проекта «Образование» как один из самых главных приоритетов, начали работать с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП – прим. ред.), не знаю, что из этого получится, надеюсь, что что-нибудь получится», – сказала Голикова.

Как отмечает RNS, по её словам, роль бизнеса в вопросах образования недооценена государством, и до определённого момента в России было «образование ради образования». «Мы должны готовить своих специалистов для тех вызовов рынка труда, которые на сегодняшний день у нас существуют», – добавила вице-премьер.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 07.06.19

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