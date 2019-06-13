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Четверг, 13 июня 2019, 18:27 мск

Новости Экономика

Минздрав хочет запретить торговать алкоголем в продуктовых

Минздрав поддержал законопроект о продаже спиртных напитков и табачных изделий только в специализированных магазинах. Предполагается, что туда будет запрещен вход лицам, не достигшим 18 лет, пишут «Известия» со ссылкой на подготовленный ведомством проект официального отзыва на документ.

В частности предложено наложить запрет на торговлю спиртным и сигаретами в обычных магазинах. По мнению экспертов, «приближенность точек продажи табака и алкоголя к потребителю повышает потребление данных продуктов». В пресс-службе ведомства заявили, что до определения официальной позиции правительства комментировать законопроект преждевременно.

Замглавы контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Наталия Исаева заявила, что ФАС не поддержала законопроект, поскольку меры не повлияют на потребление продукции, но создадут добросовестным участникам рынка дополнительные барьеры.

В Минэкономики считают, что инициатива может привести к снижению числа магазинов, которые торгуют социально значимыми продуктами. Помимо этого, из-за новых мер мелкие населенные пункты могут вовсе остаться без розничных магазинов, торгующих алкоголем и табаком, считают в ведомстве.

Автором данной законотворческой инициативе является депутат от ЛДПР Андрей Свинцов. Народный избранник уверен, что мера сократит число спонтанных покупок алкоголя и табачной продукции и снизит к ним интерес молодежи.

Москва, Иван Гридин

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