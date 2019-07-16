Правительство готовит новую схему расчета «мусорного» тарифа

В правительстве обсуждается возможность перехода на новый способ расчета тарифа на вывоз мусора для горожан. Его суть состоит в том, чтобы плата за вывоз отходов взималась по факту, рассказал исполнительный директор Российского экологического оператора (РЭО, выступает оператором реформы обращения с отходами в России) Алексей Макрушин.

По его словам, рассматривается вариант, когда плата будет взиматься в соответствии с числом мусорных баков, которые установлены на контейнерной площадке. «Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», – цитирует Макрушина ТАСС.

В Минприроды сообщили, что проект постановления правительства о переходе на оплату мусора, исходя из фактически накопленного объема, подготовлен. Документ находится на обсуждении у экспертов. «Большую роль в части контроля фактически образованных объемов твердых коммунальных отходов должны сыграть управляющие компании, ТСЖ и органы местного самоуправления», – считают в ведомстве.

Сбор оплаты за вывоз мусора по факту реализуем и позволит экономить людям, которые «производят» меньше отходов, считает глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин считает, что не стоит спешить с выводами. «Институт регионального оператора был запущен в масштабе всей страны с 1 января 2019 года. По итогам первого года работы будет понятен реально образуемый объем твердых коммунальных отходов», – сказал Губайдуллин. По его словам, объем мусора может оказаться для некоторых граждан сюрпризом. «В отдельных случаях оплата по факту может привести к росту конечного платежа», – сказал он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.07.19

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