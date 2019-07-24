Таможенный сбор на зарубежные онлайн-покупки вырастет в два раза

С 2020 года сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа хотят увеличить в два раза – с 250 до 500 рублей. С таким предложением выступило Министерство финансов России.

Проект постановления правительства, согласно которому увеличится таможенный сбор за обработку товаров, ввозимыми физическими лицами в Россию для личного пользования и облагаемыми пошлиной, опубликован на государственном портале нормативных правовых актов.

Сбор платят граждане, чьи посылки стоят более 500 евро в месяц или весят более 31 кг. Однако с 2020 года беспошлинный порог снизится до 200 евро за каждую посылку.

По словам экспертов, удорожание услуг Федеральной таможенной службы объяснимо: в Россию идет колоссальное количество грузов, среди них много дешевых, нагрузка на таможню растет, требуются инвестиции на поддержание инфраструктуры, пишет «Коммерсант».

В то же время власти активно обсуждают не просто снижение, а обнуление лимита беспошлинного ввоза товаров. В этом случае недорогие отправления, которыми занимаются практически все участники рынка, ориентированные на Китай, подорожают существенно, их объемы могут просесть.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.07.19

Сбежавший за границу экс-гендиректор Антипинского НПЗ требует от предприятия $10 млн. / Системные проблемы Крыма мешают развитию экономики. / Сайт ЕРЦ Екатеринбурга не работает второй день (СКРИНЫ). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»