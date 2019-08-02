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Пятница, 2 августа 2019, 13:09 мск

Новости Экономика

Медведев объявил войну недобросовестным подрядчикам

Фото: пресс-служба Кремля

Проблему с недобросовестными подрядчиками во время проведения различных конкурсов на строительство тех или иных объектов нужно решать, она наблюдается во всей стране. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Проблема с подрядчиками, занижением цен на конкурс... Конечно, эта ситуация нас достала» – сказал Медведев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Дмитрий Медведев ранее дважды распоряжался об усилении ответственности для недобросовестных подрядчиков, начиная от административной ответственности в некоторых случаях, заканчивая введением отдельного уголовного состава при манипуляциях в ходе конкурсов с целью уничтожить его, передает «Интерфакс». «Это надо завершать. Эта проблема сплошная по всей стране», – подчеркнул премьер.

Москва, Иван Гридин

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