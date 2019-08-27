Российские власти пустят частных инвесторов на шельф

По поручению российского правительства министерства разработают законопроект о доступе частных инвесторов на шельф. Соответствующее решение было принято на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, рассказал замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, передает РИА «Новости».

Допуск инвесторов на шельф обсуждался только в контексте лицензий, которые еще не распределены (на них приходится около 10%), уточняет РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из участников совещания. На совещании также звучал вопрос об усилении ответственности компаний (например, по обязательствам проводить геологоразведку на шельфе) в рамках лицензионных соглашений, рассказал источник, добавив, что никаких решений по этому вопросу пока не принято.

На сегодняшний день добывать нефть и газ на российском шельфе могут только госкомпании с пятилетним опытом работы – «Газпром» и «Роснефть». В конце июля Трутнев обратился к президенту России Владимиру Путину. В своем письме он рассказал, что власти уже выдали 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа на шельфе, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет. Однако за 7,5 лет, к лету 2019 года, было пробурено только 5 скважин, то есть первоначальные сроки освоения шельфа «сорваны».

По мнению Трутнева, такая ситуация сложилась из-за того, что компании обеспечены разведанными запасами на суше на десятки лет вперед, потому в условиях отсутствия конкуренции не торопятся разрабатывать шельф. Упущенную выгоду в приросте ВВП к 2035 году он оценил в 18 трлн рублей. Путин перенаправил письмо Трутнева министру энергетики Александру Новаку, поручив «рассмотреть» инициативу и доложить о своих предложениях.

Вице-премьер предложил внедрить в России самую передовую модель работы на шельфе – норвежскую, которая предполагает, что у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы.

Напомним, что вопрос допуска частных компаний на шельф поднимался еще в 2012 году. Тогда руководители крупнейших частных компаний – «ЛУКойла», «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и ТНК-BP (две последние куплены «Роснефтью» в 2013-2016 годах) просили об этом президента Владимира Путина.

Москва, Иван Гридин

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