Число моногородов в России сократят почти вдвое

Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170, сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике Павел Склянчук. По его словам, этот вопрос обсуждался в нижней палате парламента и правительстве.

Проект новой программы развития моногородов был направлен на рассмотрение в Минфин, пишет «Известия». Обновленная версия призвана заменить старый документ, который должен был действовать с 2016 по 2025 год. Однако он досрочно прекратил свое существование 1 января 2019 года. Издание также отмечает, что Счетная палата в ходе проверки выяснила, что предложенные ранее меры по поддержке моногородов не привели к их диверсифицированному и стабильному развитию и не улучшили условия жизни людей.

По словам депутата Госдумы Альфии Когогиной, важным пунктом нового документа должна стать актуализация критериев, по которым города получают свой статус. Она убеждена, что исключенные населенные пункты нельзя оставлять без поддержки. Изначально за 3 года им планировали выделить дополнительно 18,6 млрд рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен в очередном бюджетном цикле.

В Минэкономразвития уточнили, что глобальный пересмотр списка состоится не ранее 2020 года. В пресс-службе ведомства добавили, что сейчас документ дорабатывается с учетом замечаний Минфина, в котором уточнили, что предложения о сокращении количества моногородов еще не поступали.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.10.19

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