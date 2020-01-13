Экспорт алкоголя из РФ вырос почти в 15 раз

Россия в первые семь месяцев многократно увеличила экспорт ряда алкогольных напитков. Такие данные содержатся в отчете Аналитического центра при правительстве России, передает RT.

На фоне снижения объема экспорта отдельных видов алкогольных напитков, произошел рост поставок заграницу напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. В физическом объеме он вырос в 15 раз – $1,49 млн в стоимостном выражении (в 2,3 раза).

Главным образом увеличился экспорт коньяка – в 14,8 раза (в сравнении с 2018 годом). Данный напиток обеспечивает практически почти весь объем экспорта алкоголя этой категории. Примечателен интерес иностранцев к российскому виски. Этот напиток, произведенный в России, стали покупать за рубежом в 2,9 раза больше (рост на 39%, до $227 тыс.).

Экспорт иных спиртных напитков вырос на 38,9% в физическом объеме и на 21,8% по стоимости, составив $8,09 млн. Аналитики сообщили, что главными покупателями российского вина явились Украина (51,6% объема экспорта), Китай (11,5%) и Казахстан (9,8%). Российская водка главным образом интересует Великобританию, Германию и Украину. Пиво, произведенное в России пользуется спросом на Украине, в Казахстане и Белоруссии.

Стоит отметить, что и россияне проявили больший интерес к импортным напиткам – рост составил 7,4% в физическом объеме и на 6,9% по стоимости. В правительстве констатировали, что объемы импорта значительно превзошли экспорт. Главным образом рост объемов ввоза вина в Россию пришелся на Испанию – 30,7%, Италию – 17,5%, Грузию – 9,7%, Францию – 8,3% и Абхазию 5,1%. Вина за первые 7 месяцев 2019 года в Россию поставили на $549 млн.

Сильнее всего вырос импорт коньяка в Россию. Его поставили на $141 млн. Джина при этом на $6 млн, виски – на $169,7 млн, а пива – на $186,8 млн.

Москва, Иван Гридин

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