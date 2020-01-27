Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

Предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают на специальных режимах налогообложения, необходимо на три года освободить от всех сборов. Такое предложение премьер-министру Михаилу Мишустину направила Партия роста, лидером которой является уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В партии указали на то, что предлагаемые меры были опробованы в других странах, например, в Казахстане, и хорошо себя зарекомендовали. «Мы предлагаем применить апробированные на практике решения, уже давшие положительные результаты в других странах. «Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.

Кроме того, в партии считают необходимым «предоставить промышленности доступ к дешевому долгосрочному беззалоговому кредитованию» и «ввести в действие инструмент рефинансирования ЦБ кредитов коммерческих банков и институтов развития в рамках проектного финансирования под 0% годовых» Еще одно важное предложение – субсидировать ипотеку до уровня 5% для семей, нуждающихся в улучшении жилой площади, а также «стимулировать строительство жилья, не только как инструмент решения важнейшей социальной задачи, но и как один из основных драйверов роста экономики».

В письме отмечается готовность предоставить экономические расчеты, свидетельствующие о том, что предлагаемые меры в короткий срок приведут к росту внутреннего валового продукта, «созданию новых рабочих мест, при этом не разбалансирует бюджет и не создаст инфляционных рисков».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.01.20

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