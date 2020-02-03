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Понедельник, 3 февраля 2020, 16:03 мск

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На фоне китайского коронавируса медицинские маски подорожали в десятки раз

В российских аптеках отреагировали на резкий скачок спроса на медицинские маски. В некоторых регионах изделия подорожали в десятки раз. Население, напуганное сообщениями о китайском коронавирусе нового типа, скупает годовые запасы масок.

Так в Курской области медицинские маски за несколько дней подорожали в 35 раз. По словам вице-губернатора региона Ирины Хмелевской, у местных властей нет никаких механизмов, чтобы бороться с подорожанием, передает ТАСС. Дефицита масок на складах нет, добавила чиновница.

Власти Забайкалья отметили рост стоимости медицинских масок почти в 10 раз. Помимо подорожания, там отмечается дефицит этих изделий. За неделю население скупило трехгодичный объем масок, отметил первый замглавы правительства Забайкальского края Сергей Нехаев. Региональные власти совместно с аптечными сетями решают вопрос о закупке дополнительных масок.

В Волгоградской области упаковка из трех штук выросла в цене почти в два раза – с 46 до 70-80 рублей. «Вариант подешевле, к слову, выберут наверняка не все. За 70 рублей волгоградские аптеки предлагают изделия из Китая. За 80 рублей – это российский вариант», – пишет корреспондент местного портала V1.ru.

31 января Минздрав России выпустил памятку по защите от коронавируса нового типа, жертвами которого стали более 360 человек. Главными советами стало использование медицинских масок и частое мытье рук.

Курск, Служба информации РИА «Новый День»

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