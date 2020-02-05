Китайский коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России

Вспышка коронавируса нового типа в Китае может стать причиной нехватки чеснока в России. Об этом свидетельствуют данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ).

Из-за эпидемии российские торговые сети начинают отказываться от продуктов питания из КНР. Китайские производители поставляют на российский рынок цитрусовые, замороженную рыбу и овощи, в том числе томаты, лук репчатый и чеснок. Доля последнего составляет 80%, пишут «Ведомости».

Россия и сама выращивает чеснок, но основной объем приходится на личные подсобные и фермерские хозяйства. В случае прекращения импорта из Китая, чеснок на какое-то время исчезнет из сетевых магазинов, отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

По прогнозам специалистов, нарастить производство в России до нужных объемов удастся только к 2021 году. До этого времени заместить китайский чеснок поставками из других стран возможно лишь частично. В случае форс-мажора в КНР дефицит этого продукта будет неизбежным, уверен эксперт.

По последним данным, почти полтысячи человек погибли от нового китайского коронавируса. Точное количество заразившихся на данный момент составляет 24500 человек. Большая их часть сосредоточена в Китае, но есть данные о заразившихся в ещё 25 странах мира, в том числе два случая в России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.20

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