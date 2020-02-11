Российские производители одежды ищут замену китайским поставщикам

Российские производители товаров легкой промышленности начали подыскивать партнеров, способных заменить организации Китая. Из-за вспышки коронавируса нового типа вынужденно простаивают множество предприятий Поднебесной, рассказал замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По словам чиновника, российские организации ищут вне Китая альтернативных поставщиков сырья и производителей готовой продукции. Он пояснил, что прежде всего российские предприятия заинтересованы в производителях ткани и фурнитуры. Евтухов считает, что альтернативой китайским производителям могут стать предприятия Южной Кореи, Турции, Италии и ряда азиатских стран. Он также отметил, что на сегодняшний день российские предприятия пока не испытывают сложностей из-за дефицита сырья, так как у них был сформирован его запас.

Виктор Евтухов пояснил, что российские предприятия заинтересованы в тесном сотрудничестве с Китаем, однако складывающаяся ситуация вынуждает их предпринимать меры. Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин подтвердил факт начала поиска альтернативы китайским производителям, пишут «Известия».

Москва, Иван Гридин

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