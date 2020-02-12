Секс-шопы могут столкнуться с дефицитом товара из-за коронавируса

Российские интим-магазины могут столкнуться с нехваткой товара из-за эпидемии коронавируса. Если ситуация не стабилизируется в ближайшее время, ассортимент секс-шопов сильно обеднеет уже к марту.

По словам основателя сети магазинов «Розовый Кролик» Максимилиана Лапина, в настоящее время угрозы дефицита он не ощущает, так как китайского товара в ассортименте сети немного. Бизнесмен возит продукцию для своих торговых точек в основном из Америки и Европы, пишет «Газета.Ru».

В то же время с американскими и европейскими поставщиками могут возникнуть проблемы, так как многие из них производят свой товар в Китае. «Ситуация со временем может стать угрожающей. Если год продержится коронавирус с закрытыми границами, то товара, который производится в Китае, в том числе для Европы и США, просто не будет на целый год», – подчеркнул Лапин.

Представители интернет-магазина IntimSHOP не так оптимистичны, они считают, что дефицит товаров для взрослых может возникнуть уже в начале марта. «Если карантин и массовые ограничения в Китае не будут продлены на март, серьезного влияния на наш ассортимент и цены кризис не окажет. Если продлится, ситуация потребует новой оценки», – заключили представители магазина.

Москва, Зоя Осколкова

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