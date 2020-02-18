Эксперт подсчитал убытки от нехватки китайских туристов

Российские туроператоры теряют порядка 100 млн долларов в месяц из-за снижения потока туристов из Китая, вызванного вспышкой заболеваемости новым коронавирусом. Таковы оценки доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко.

«Каждый десятый турист в мире – представитель КНР – здесь нанесен прямой удар по туристическим отраслям всех стран мира. Что касается России, то оценка не привезенных средств в нашу страну китайскими туристами соотносится с суммой – около 100 миллионов долларов ежемесячно», – приводит слова эксперта РИА «Новости». По словам Чередниченко, в эти оценки не входит ущерб, который несут смежные отрасли экономики.

Всемирная организация здравоохранения дала вирусу название COVID-2019 и признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, заражение коронавирусом подтверждено у более, чем 73 тыс. человек. Умерло 1873 человека, из больниц выписалось почти 13 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

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